عاجل.. حرس المنشآت النفطية يوقف التصدير من الهلال النفطى لتأخر الرواتب

جدة - نرمين السيد - أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فى ليبيا، اليوم الأحد، وقف تصدير النفط الخام من منطقة الهلال النفطى، نظرًا لتأخر الرواتب، حسبما نقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام ليبية.





وكان المصرف المركزى الليبى كشف فى الأسبوع الماضى، عن تراجع إيرادات البلاد من النفط والغاز بواقع 92% خلال العام الماضى، مرجعًا السبب فى ذلك إلى توقف معظم الصادرات بسبب الحصار الذى فُرض على المنشآت النفطية لشهور. وأوضح المصرف، حينذاك، أن إيرادات 2020 بلغت 2.9 مليار دينار ـ ما يعادل 652 مليون دولار، انخفاضا من 31.4 مليار دينار فى 2019.

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