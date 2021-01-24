«ثأر الشهداء».. ضرب شبكة إرهابية واعتقال دواعش فى الأنبار العراقية

وفى بيانه، قال جهاز مكافحة الإرهاب، إنه "لليوم الثالث على التوالى يواصل جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عملياته الناجحة ثأر الشهداء التى انطلقت فجر يوم الجمعة، حيث تمكنت تشكيلات جهازنا من ضرب شبكة إرهابيـة لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعـش الإرهابية".
وحسبما نقل موقع "السومرية نيوز" الإخبارى، أضاف البيان، أنه "تم فيها إلقاء القبض على 3 عناصـر إرهابية فى قضاء هيت شمال مدينة الرمادى (محافظة الأنبار) عثر خلالها على وثائق هامة وناظور يستخدم لمُراقبة الأرتال العسكرية، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 10 عناصر خلال الأيام الثلاثة الماضية".
وأكد البيان أن "جهاز مكافحة الإرهاب يستمد قوته من مؤازرة الشعب العراقى"، مشددًا على أنه لم ولن يتوقف عن تنفيذ مهامه الأساسية والمهام التى يكلف بها حتى يصل العراق إلى أجواء آمنة ومستقرة.
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