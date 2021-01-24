الطيران المدني بلبنان يلغي الحجر الفندقي للقادمين إلى البلاد

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، اليوم الأحد، عن إلغاء الحجر الفندقي للمسافرين القادمين إلى البلاد، اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وقالت المديرية العامة للطيران في بيان، إنه جرى تعميم بإلغاء الحجر الفندقي للمسافرين القادمين إلى البلاد، اعتبارا من الأربعاء المقبل، والاستعاضة عنه بحجر منزلي مراقب من البلديات.

وكانت السلطات الصحية في لبنان، أعلنت أمس، السبت، عن تسجيل 4.176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة الصحة العامة، أن إجمالى عدد الإصابات فيها بلغ 276.587 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2.280 حالة.

وكانت مصادر طبية في لبنان، حذرت من خروج الوضع عن السيطرة بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" بسبب عدم إتباع المواطنين لإجراءات الإغلاق الشامل.

وأكدت المصادر الطبية لصحيفة "السياسة الكويتية"، خطورة الانفلات المتزايد في بعض المناطق من الإغلاق الشامل، وانعكاساته على زيادة حالات المصابين بوباء "كورونا" في المناطق اللبنانية، والتي لا زالت تسجل أرقامًا قياسية لا تدعو للاطمئنان.