إعلامي لبناني: اعتداء الحوثيين على السعودية يشكل خطرًا على الأمن والملاحة الدوليين

أدان الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب الهجمات الحوثية على مدينة الرياض، بعد أن أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي اتجاه الرياض.

واعتبر طارق ابوزينب في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ان هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين وتهدد أرواح المئات، تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ولا سيما حقوق الانسان .

وقد استنكر طارق أبوزينب واعتبر هذا الاعتداء على أمن السعودية والمنطقة يشكل خطرا على الأمن والملاحة الدوليين، ودعا جامعة الدول العربية ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الاجتماع الفوري لأخذ قرارات صارمة بِما تتعرض له المملكة العربية السعودية والمنطقة من اعتداءات إرهابية متكررة، وصونًا للسلم والأمن وتحقيقًا للاستقرار والازدهار.

وعبّر أبوزينب عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية سائلاً المولي تعالى أن يحفظها قيادة وشعبًا .