مستشار النمسا: تشديد الإغلاق اعتبارا من الغد لمواجهة طفرات كورونا

أكد مستشار النمسا سباستيان كورتس أنه سيتم تشديد الإغلاق مرة أخرى اعتبارا من غد الاثنين.

وقال كورتس - في كلمة وجهها إلى شعب النمسا اليوم /الأحد/ - "بالإضافة إلى التدابير السابقة مثل حظر التجول وتدابير النظافة، هناك حد أدنى أكبر للمسافة بين الأفراد إلى جانب متطلبات ارتداء الكمامة الطبية FFP2 إضافة إلى الاختبار الأسبوعي لبعض المجموعات المهنية".

وأضاف كورتس أن طفرة الفيروس الأكثر عدوى جعلت الوضع في أوروبا وكذلك في النمسا أكثر صعوبة.. مشيرا إلى ضرورة التماسك المجتمعي "لأننا لا نستطيع تجاوز الأزمة إلا إذا شارك أكبر عدد ممكن من الناس".. موضحا أن المقصود هو الامتثال للوائح الإغلاق الجديدة والتي أصبحت أكثر أهمية بسبب انتشار طفرات فيروسية شديدة العدوى.

وذكر كورتس أنه على تشاور مستمر مع الخبراء حول وضع كورونا الحالي في البلاد وأنه سيقوم غدا الاثنين باطلاع حكام الولايات والأحزاب المعارضة على الوضع الحالي في النمسا.