تليفزيون إيران يتهم روحاني بتعاطي المخدرات.. تفاصيل

قدم مدير هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيراني، علي عسكري، اعتذارًا للرئيس حسن روحاني، بعد اتهام رجل دين للأخير بتعاطي المخدرات خلال لقاء مباشر.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال عسكري، اليوم الأحد: "نعتذر لمشاهدي التليفزيون والرئيس حسن روحاني عما صدر من تصريحات غير محسوبة لأحد الضيوف على شاشتنا".
وأثارت تصريحات لأحد رجال الدين الإيرانيين، ألمح خلالها إلى أن الرئيس حسن روحاني يتعاطى المخدرات، ردود فعل رسمية غاضبة.
وقال رجل الدين، أحمد جهان بزرجي، عضو هيئة التدريس في معهد الثقافة والفكر الإسلامي، إن روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد، مضيفًا: "ربما يجلس المسؤول في منزله بجانب الموقد متجاهلا ما يحصل في بلاده ولا یتواصل مع الوزراء".
ويعتبر مصطلح "الجلوس بجانب الموقد" في إيران، دالًا على متعاطي المخدرات والأفيون.
ومن جانبها، نفت المؤسسة التي ينتمي لها بزرجي، التصريحات، وكذلك نفت هيئة الإذاعة الحكومية التي بثت البرنامج.
لكن أعلن مكتب روحاني للشؤون القانونية، أنه يعتزم مقاضاة التليفزيون الرسمي بتهمة "التشهير".
ودعا مكتب الرئيس الإيراني، هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تقديم توضيح، متهما المؤسسة بإهانة الرئيس، فيما طالب متحدث باسم روحاني بمزيد من الاعتذار.
وكتب علي رضا معزي: "ما تم بثه كان للأسف مجرد إهانة وقحة وقذف ولغة بذيئة ضد الرئيس".
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