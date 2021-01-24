مواعيد تسجيل الصف الاول الابتدائي ١٤٤٣ عبر نظام نور

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1443 طبقًا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم السعودي حيث يُعتبر التسجيل الإلكتروني أهم خطوة في تسجيل الطلاب ومع سهولة استخدام نظام نور، ومعرفة كيفية التسجيل على الموقع الرسمي باتت المواعيد أهم شيء ينظر إليه أولياء الأمور، ومع بداية التسجيل الأحد الموافق 24 يناير 2021 يُمكنك اعتماد الخطة الزمنية التالية، تابع معنا.

يُمكن للطلاب بدايةً من عمر 6 سنوات أو أقل بـ 90 يوم التقديم طبقًا للمراحل الآتية:

المرحلة الأولى: تبدأ في 1442/06/11 وتنتهي في 1442/07/13 ويتم فيها تسجيل الطلاب ذوي الجنسية السعودية في مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تحتاج إلى مفاضلة، ومن ثم إجراء المفاضلة ولكن فقط للطلاب الذين تم تسجيلهم في نظام نور.

المرحلة الثانية تبدأ من 1442/06/11 ويتم فيها تسجيل الطلاب السعوديين والوافدين في المدارس اللغات العالمية والأهلية التي تطبق نظامًا دوليًا.

المرحلة الثالثة تبدأ من 1442/07/14 ويتم فيها تسجيل الطلاب سعوديين الأم ولكن آباءهم غير سعوديين في كلًا من المدارس الحكومية ومدارس القرآن التي لا تحتاج إلى مفاضلة.

المرحلة الرابعة تبدأ من 1442/08/14 ويتم فيها تسجيل الغير سعوديين ولكن يعاملون معاملة السعوديين وهم أبناء القبائل النازحة وأي طالب في مجلس التعاون الخليجي وأيضًا أبناء الدبلوماسيين من الدول الأخرى.

المرحلة الخامسة تبدأ من 1442/09/05 ويتم فيها تسجيل جميع الطلاب الغير سعوديين الخاضعين للنسب أي الطلاب الذين يعمل أولياء الأمور في القطاع السعودي الحكومي.

المرحلة السادسة تبدأ 1442/09/19 يتم فيها تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص.

المرحلة السابقة تبدأ من 1442/10/04 ويتم فيها تسجيل الطلاب خرجين الروضات الحكومية أو الأهلية بشرط اعتمادها في نظام نور.

المرحلة الثامنة تبدأ من 1443/01/07 ويتم فيها تسجيل الطلاب خريجي الروضات الموثقة والقادمين من الخارج ويُمكن في تلك المرحلة أن يتم تسجيل الطلاب أقل من 6 سنوات و180 يومًا.

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1442

يبدأ التسجيل لعام 1442-1443 من يوم الأحد الموافق 11 جمادى الآخرة 1442 هـ ويستمر لحين اكتفاء المدارس طبقًا لـ مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1442 رسميًا.