نظام نور بدون رقم سري تسجيل دخول بالخطوات 1442

نظام نور بدون رقم سري تسجيل دخول حيث يُعدُّ نظام نور التعليمي نظامًا الكترونيًا تابع لوزارة التربية والتعليم في المملكة وهو حلقة وصل إلكترونية بين جميع مؤسسات التعليم في المملكة، ويوفر نظام نور جميع الخدمات التي يحتاجها الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة تسجيل دخول نظام نور بدون رقم سري.

نظام نور بدون رقم سري تسجيل دخول

قامت المملكة بإعلان ظهور نتائج طلاب المراحل التعليمية المختلفة عن طريق منصة نور، كما يُمكن تسجيل الطلاب في الصف الاول الابتدائي؛ لذلك يسرت وزارة التعليم في المملكة على أولياء الأمور الحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية الشخصي بدون رقم سري.

يشعر البعض بالقلق في جالة نسيان الرقم السري للحساب ولكن لا داعي لذلك نظرًا لوجود طريقة أخرى وهي رقم الهوية وكود التأكيد حيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج بسهولة في جميع أنحاء المملكة أو حتى خارجها كما يُمكن تسجيل الطلاب والمتابعة.

التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي الكترونيا عبر منصة نور الإلكترونية.

رفع درجات الطلاب من قبل المعلمون على المنصة في جميع المراحل التعليمية لجميع المدراس.

أولياء الأمور يتابعون مستوى تحصيل أبنائهم الدراسي عن طريق متابعة بيان درجاتهم على الأنترنت.

يتواصل المعلمين والمعلمات مع أولياء الأمور ومع الطلاب بسهوله ويسر في أي وقت وفى أي مكان عبر نظام الأرسال على منصة نور.

خدمات نظام نورمزايا نظام نور الإلكتروني

نظام نور قام بتغطية جميع الهيئات التعليمية بدءاً من المدرسة حتى وزارة التربية والتعليم السعودية في مكان واحد، كما منع حدوث أخطاء أثناء التصحيح وظهور النتائج مثل تبدل نتيجة الطلاب ذلك خطأ شائع الحدوث في نظام التعليم العادي لكن مع نظام نور المتطور يمكن تلافى هذا الخطأ.

والجدير بالذكر أن الموقع مصمم ليلائم جميع الأعمار بطريقه تجعله سهل وسريع، مع قاعدة بيانات موقع نور الإلكتروني دقيقه جدا شبه خاليه من الأخطاء وأمنه أيضاُ، كما يساعد أولياء الأمور على تسجيل أبناء الصف الاول في المرحلة الابتدائية في المدارس المختلفة وعلى معرفة المناهج الدراسية.

نقوم بفتح موقع نور الالكتروني الرسمي.

نضغط على جملة رابط التسجيل لولى أمر جديد.

نكتب البيانات ونضغط على كلمة التالي .

بعد ظهور صفحه مطلوب فيها سجل ولى الأمر واسم المستخدم المقترح

سيتم وصول رسالة على الهاتف فيها كلمة السر واسم ولى الأمر.

التسجيل في نظام نور التعليمي لأول مرة

تعرفنا في هذا المقال على منصة نور التعليمية التي تمثل سعي المملكة الدائم لتطوير خدماتها التعليمية، كما تعرفنا على طريقة تسجيل دخول نظام نور بدون رقم سري بسهولة ويسر.