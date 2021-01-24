كيفية التسجيل في برنامج تكافل للطلاب والطالبات السعوديين 1442 وميعاد نزول التكافل

التسجيل في برنامج تكافل للطلاب والطالبات، برنامج تكافل الخيري للطلاب السعوديين يسمح لهم بالحصول على العديد من الخدمات والمشروعات الخيرية منها ما هو في المجال التعليمي والمجال المادي والمجال العيني، ويتساءل العديد منهم عن موعد نزول التكافل للطلاب في السعودية، ونوضح لكم الموعد وطريقة التسجيل في البرنامج.

ما هي مؤسسة تكافل الخيرية؟

تعتبر واحدة من مؤسسات السعودية التي تسعى لخدمة الطلاب والطالبات السعوديين من الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تسمح لهم بسهولة التعليم وتكملة دراستهم بدون صعوبة مادية أو معنوية، ويتم تقديم الكثير من التبرعات لتلك المؤسسة من خادم الحرمين الشريفين.

كما أن المؤسسة تشترك مع أكثر من جهة حكومية وخاصة لمساعدة الطلاب الذين هم في حاجة لأي من تلك الخدمات، ويقوم برنامج تكافل الخيري بالاعتماد على تقنية رائعة في إدارة الأعمال وتحديد الطلاب المستحقين للدعم من عدمه.

الاستعلام عن موعد نزول دعم تكافل الخيري

يتم توفير مبلغ الدعم من مؤسسة تكافل الخيرية مع بداية كل فصل دراسي، وذلك حتى يمكن للطلاب أن يحصلوا على إعانتهم المالية وباقي احتياجاتهم في موعدها، ويمكن الاستعلام عن ميعاد نزول تكافل للطلاب من خلال طلب الرقم الموحد لخدمة تكافل الخيرية وهو 920033951، ويعمل بداية من يوم الأحد إلى يوم الخميس من السابعة صباحًا إلى التاسعة مساءً.

شروط التسجيل في برنامج تكافل للطلاب السعوديين

وقامت المؤسسة الخيرية بالإعلان عن شروط التسجيل في البرنامج وهي:

انطباق الشروط على الطالب في المدرسة التابع لها. يتم استثناء طلاب محو الأمية. يجب تجديد تسجيل الطالب مع كل عام دراسي في برنامج تكافل الخيري. الجنسية السعودية. استثناء طلاب الثالث الثانوي.

فتح موقع مؤسسة تكافل الرسمي.

اختيار بوابة الطلاب من الصفحة الرئيسية لتفتح صفحة التسجيل.

يقوم الطالب بكتابة اسمه وكلمة مرور خاصة به والنقر على دخول.

وبعدها يتم استكمال جميع البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من صحتها وحفظها في الموقع في النهاية.

وبذلك تم تسجيلك في مؤسسة تكافل الخيرية.

كيفية التسجيل في برنامج تكافل