توفير منصة رقمية لخدمة الحرمين الشريفين لجميع أنحاء العالم، قامت منصة منارة الحرمين الشريفين بتوفير العديد من الخدمات والتي تهدف إلى العديد من حل المشكلات وتوفير الكثير من الخدمات منها إثراء التجربة الدينية الرقمية لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، خاصةً بعد التداعيات التي قامت بأحداثها جائحة كورونا، لكي يتم التسهيل للوصول عبر تلك التقنية، هذا الأمر مكن جميع المسلمين من الاستماع إلى خطب ودروس الحرمين الشريفين بكل سهولة ويسر وعن بعد. محتويات المنصة الرقمية تحتوي المنصة الرقمية لخدمة الحرمين الشريفين على الكثير من العناصر الهامة التي تهم أمر كل مسلم و أهمها البث الحي لجميع خطب أئمة الحرمين الشريفين ومنها خطبتها الجمعة وأيضًا حلقات ومحاضرات أئمة الحرمين الشريفين، كما أن المنصة الرقمية لخدمة الحرمين الشريفين تضم نافذة كبيرة لطرح جميع الأسئلة وجميع الاستفسارات الكتابية.

وذلك للحصول على جميع الردود من الشيخ أو من المحاضر وذلك من خلال بث الخدمة الحية لجميع المحاضرات والدروس أو الحلقات، كما أنه يوجد في المنصة الرقمية لخدمة الحرمين الشريفين جدول زمني لجميع الخطب والدروس الدينية، وتحتوي أيضًا المنصة على قسم كامل الأرشفة. محتويات المنصة الرقمية بث المنصة بعشرة لغات قامت الرئاسة في المملكة العربية السعودية بتطوير منصة إلكترونية موحدة لجميع الخدمات التي تقوم المنصة الرقمية لخدمة الحرمين الشريفين بتقديمها وأيضًا مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة وكذلك تطوير البنية التحتية لبث جميع الخطب في المسجد الحرام وكذلك خطبة يوم عرفة وذلك عن طريق تقديم عشرة لغات.

وكانت كل تلك الإجراءات قد تمت وفق للتحول الرقمي وأيضًا توريد نظام رقمي يقوم بتلبية جميع احتياجات الرئاسة في جميع المراسلات الخارجية والداخلية، وأيضًا هذا يساعد في توزيع جميع المهمات وكيفية إدارتها وأيضًا إدارة جميع الإجتماعات وحفظ الأرشفة والوثائق. بث المنصة بعشرة لغات

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