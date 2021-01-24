تدشين خط إتصال دولي جديد كاوست

كاوست تدشن خط إتصال دولي جديد، قامت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بتدشين خط إتصال دولي جديد وذلك بسرعة نقل بيانات فائقة تبلغ حوالي 400 جيجا بت في الثانية الواحدة، وذلك بهدف تيسير التواصل لباحثي الجامعة وذلك مع أقرانهم الدوليين، وهذا لدعم الأبحاث التعاونية الدولية.

قرار رئيس جامعة الملك عبدالله

كان قد أعلن الدكتور توني تشان رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على أنه التعاون العالمي للنهوض بالبحث العلمي يعتبر عنصر رئيسي في جميع ما نقوم به ونمثله في كاوست، ومن خلال الترقية الخاصة بسرعة الإتصال في الجامعة سوف نتمكن من تعزيز التعاون مع جميع أنحاء العالم والاستمرار في تقديم أبحاث عالمية ومؤثرة.

قام رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بتوضيح أن مشروع إنشاء خط إتصال دولي جديد سوف يتيح لجميع العلماء في الجامعة إمكانية استخدام بعض التطبيقات العلمية عالية الأداء، وبما في ذلك تطبيقات نقل البيانات المجمعة وبكميات كبيرة، وأيضًا التحكم في التجارب عن بعد والتحليل المرئي لجميع البيانات.

وقام المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في كاوست وهو جيسون روس، وتعد تلك الترقية الجديدة هي نقلة نوعية في بيئة الإبتكارات والأبحاث وأيضًا الابتكار في الجامعة، وهذا سوف يساهم وبصورة كبيرة في تحسين التعاون البحثي لجميع العملاء ومع أقرانهم الموجودين في المعاهد البحثية رفيعة المستوى وفي جميع أنحاء العالم.

فائدة مشروع خط الإتصال الدوليالنطاق الترددي

يمكن أن يتمكن الباحثين في الجامعة من الإستفادة من السعة الكبيرة والفائقة لنقل جميع البيانات، وأيضًا يمكن التغلب على قيود النطاق الترددي والتي في السابق كانت تخنق الأبحاث التعاونية وتقوم بإعاقة جميع الاستكشافات، وذلك حيث أنه يمكن الإستفادة الكاملة من تلك القدرات الحاسوبية الفائقة للحاسوب العملاق ومعالجة الكميات الضخمة من البيانات الحديثة.