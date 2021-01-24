تراجع عدد إصابات كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 49 حالة جديدة من جراء التأثر بالمرض.
وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أمس، عبر صفحة الوزارة الرسمية على "فيسبوك"، خروج 573 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126176 حالة حتى اليوم.
وقال مجاهد إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 161143 حالة من ضمنهم 126176 حالة تم شفاؤها، و8902 حالة وفاة.
يُذكر أنه تم تسجيل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر، أول من أمس، ما يعني أن أعداد الإصابات قد تراجعت نسبياً.
(وكالات)
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