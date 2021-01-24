ليبيا: ضبط عصابة تخصصت فى تهريب المخدرات من تركيا

جدة - نرمين السيد - تمكنت السلطات الليبية، أمس السبت، من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة القادمة من تركيا، حسبما أعلن مكتب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد.





ووفقًا لما نقله موقع "المرصد" الإلكترونى، اليوم، قال مكتب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ليبيا، إنه ضبط نحو 26 ألفًا و270 قرصًا مخدرًا، بعد معلومات أحد المتعاونين بشأن دخول هذه الكمية الكبيرة من المخدرات إلى ليبيا، قادمة من تركيا.

وفى بيانها، أوضحت الإدارة، أنه تم تشكيل فريق عمل من أعضاء المكتب للتحرى وجمع المعلومات، لافتًا إلى أن مهمة الفريق تتركز على التأكد من صحة المعلومات الواردة، وضبط التشكيل العصابى الذى يجلب هذه الأقراص المخدرة.

وأشار البيان إلى أنه بعد ضبط عنصر من ذلك التشكيل االإجرامى، تبين أنه يوجد بحوزته 300 قرص، واعترف بوجود شخص آخر فى التشكيل، والذى تم ضبطه لاحقًا، وحوزته 3.630 قرصًا مخدرًا.

وبحسب المرصد، اعترف المتهم المضبوط خلال التحقيقات معه بمصدر الأقراص المخدرة، والذى تم ضبطه وبحوزته عشرات الآلاف من الأقراص المخدرة، لافتًا إلى أنه سيتم عرض المتهمين الثلاثة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.