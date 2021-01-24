سلطنة عمان تمدد إغلاق المنافذ البرية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ المكلفة بالتصدى لفيروس كورونا فى سطنة عمان، أن الإغلاق ينتهى فى الساعة السادسة من مساء الإثنين، الموافق 1 فبراير المقبل.

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