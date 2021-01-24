الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية حول توحيد مؤسسات الدولة

جدة - نرمين السيد - رحبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات التى توصل إليها وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين فى الاجتماعات التى استضافتها المملكة المغربية ببوزنيقة يومى 22 و 23 يناير، بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلى المناصب السيادية للدولة، وفق الإطار الذى ينظمه الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى الصخيرات





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن الجامعة تدعم كافة الجهود الوطنية التى ينخرط فيها الأشقاء الليبيون فى سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع فى البلاد، مشيدًا كذلك فى هذا الخصوص بالتفاهمات التى توصل إليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة خلال الاجتماعات، التى استضافتها الحكومة المصرية فى مدينة الغردقة بخصوص الترتيبات الدستورية التى تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها فى البلاد نهاية العام الجارى. وأعرب المصدر عن ثقته فى أن هذا التقدم المهم سيساهم فى حلحلة الأزمة الليبية ودفع مسارات التسوية التى ترعاها الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتوحيد المؤسسات الليبية، وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع فى التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

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