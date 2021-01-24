الكرملين يتهم واشنطن بالتدخل فى شؤون روسيا

جدة - نرمين السيد - اتهم الكرملين، اليوم الأحد، السفارة الأمريكية بالتدخل فى الشؤون الداخلية لروسيا، وذلك فى أعقاب تنبيه نشرته سفارة واشنطن للمواطنين الأمريكيين المقيمين فى روسيا، توصيهم بتجنب مواقع الاحتجاجات.





وفى تصريحات تلفزيونية، قال دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: "بالطبع، هذه المنشورات غير مناسبة.. إنهم بالفعل يتدخلون بشكل غير مباشر فى شؤوننا الداخلية"، حسبما نقلت "فرانس برس". ويأتى ذلك على خلفية تظاهرات احتجاجية خرجت فى عدد من المدن الروسية، تطالب بالإفراج عن المعارض الروسى أليكسى نافالنى، والذى اعتقلته السلطات الروسية لدى وصوله من ألمانيا إلى موسكو.

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