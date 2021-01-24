هانكوك: الطريق أمامنا طويل قبل تخفيف قيود كورونا فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية البريطانى، مات هانكوك، اليوم الأحد، على أن الطريق لا يزال طويلاً أمام المملكة المتحدة حتى يمكنها تخفيف قيود العزل العام التى فرضتها الحكومة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من مؤشرات حول تراجع معدل الإصابات بسبب الالتزام بالقواعد.





وفى مقابلة مع شبكة "سكاى نيوز"، اليوم الأحد، قال هانكوك، إن الدلائل تشير إلى أن الإغلاق بدأ يسهم فى تقليل حالات الإصابة بوباء "كوفيد 19"، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً أمامنا للغاية، حتى تنخفض تلك الأعداد بما فيه الكفاية.

وأوضح الوزير، أن معدل الحالات كان مرتفعا بصورة غير معقولة، مضيفًا: "يمكنكم ملاحظة الضغوط التى تعانى منها هيئة الصحة العامة البريطانية".

وأعرب هانكوك عن أمله فى أن تتمكن المدارس البريطانية من إعادة فتح أبوابها فى عيد الفصح أوائل أبريل المقبل، وذلك بعدما أغلقت أمام معظم الطلاب منذ 5 يناير، فى إطار إجراءات العزل العام، إلا أنه شدد على أن ذلك يعتمد على البيانات المتعلقة بانتشار الوباء.

واختتم وزير الصحة البريطانى تصريحاته، قائلاً: "يجب علينا أن ننظر فى البيانات وفى تأثير برنامج التطعيمات".