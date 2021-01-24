انحراف استبدادي.. فرنسا تدين حملة الاعتقالات في روسيا

أعربت فرنسا، اليوم الأحد، عن إدانتها حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الروسية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت، أمس السبت، في عدد من المدن الروسية تطالب بالإفراج عن المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، وصفت السلطات الفرنسية ما أقدمت عليه روسيا بحق المتظاهرين بـ "الانحراف الاستبدادي".

وفي وقت سابق، قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر حسابه على موقع "تويتر": "أتابع بقلق الأحداث الجارية في روسيا.. أنا استنكر الاعتقالات واسعة النطاق والاستخدام غير المتناسبة للقوة وقطع شبكات المحمول والإنترنت".

وأضاف بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية حيال تلك الاحتجاجات.

كما قالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، إنها تدين ما وصفته بـ "التكتيكات القاسية" من جانب السلطات الروسية ضد المتظاهرين.

وأضاف: "ندعو السلطات الروسية لإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم بسبب ممارستهم حقوقهم العالمية".

وألقت الشرطة الروسية القبض على ما يقرب من 3500 متظاهر خلال مظاهرات مؤيدة للناقد المسجون في الكرملين أليكسي نافالني ، بينما حققت السلطات في أعمال عنف من جانب المحتجين والشرطة.



ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي تم اعتقاله في المطار عقب عودته من ألمانيا، ووضعه في السجن على ذمة قضايا احتيال، يعتبرها معارضون للكرملين أنها ملفقة.