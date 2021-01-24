نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكومة أسبانيا تدين الهجوم الإرهابي فى بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدين الحكومة الإسبانية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الخميس الماضى 21 يناير في إحدى الأسواق في مدينة بغداد، والذي خلف وراءه أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتشاطر حكومة إسبانيا الضحايا وعائلاتهم آلامهم وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، تعرب عن تضامنها مع الشعب العراقي في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية ضد السكان المدنيين والتعايش السلمي في البلاد.

وتؤكد حكومة إسبانيا من جديد التزامها الراسخ بمواصلة العمل مع السلطات العراقية للقضاء على الإرهاب والمساهمة من أجل عراق أكثر استقرارا وازدهارا وسلاما.