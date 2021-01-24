تمويل الراجحي 70 ألف دينار كويتي بدون كفيل فترات سداد 15 سنة كل التسهيلات

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عمر شويل - جدة تمويل الراجحي 70 ألف دينار كويتي بدون كفيل، لا يزال بنك الراجحي يوفر العروض التمويلية في جميع البلدان العربية وعلى رأسهم السعودية لما يقدم فيها منتجات عديدة للتمويل الشخصي، ويعد البنك من أضخم البنوك التي لها فروع كثيرة في الوطن العربي يعتمد على تقديم افضل العروض بجانب الخدمات الإلكترونية سواء عبر الموقع أو من خلال تطبيق الراجحي موبايل الذي يوفر الكثير من الخدمات وانت في مكانك منها طلب إعفاء قرض بنك الراجحي وذلك وفق الشروط والمعايير المحددة من قبل البنك تتبع ضوابط مؤسسة النقد والبنك المركزي التابع للبلاد.

من خدمات بنك الراجحي أيضا، الاستعلام عن أسهم الراجحي وموعد انتهاء وقتها وبيعها الذي يتم عبر الراجحي المالية، حيث تتمكن من معرفة حركة الاسهم وتداول البورصة، فيما يتيح الراجحي مباشر للأفراد طريقة فتح حساب جاري الذي يمكنك من القيام بعدة أمور منها الحصول على قرض.

مزايا تمويل الراجحي في الكويت

تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

قرض بدون كفيل ميسر.

فترات سداد طويلة حتى 15 سنة.

تمويل متاح للموظفين والمتقاعدين.

شروط سهلة ومتطلبات بسيطة.

كيفية الحصول على تمويل الراجحي 70 ألف دينار كويتي بدون كفيل

تقديم الطلب من خلال الراجحي مباشر للأفراد أو زيارة الفرع بالكويت (برج أحمد شارع الخليج العربي – شرق) أو الاتصال على رقم خدمة العملاء المبيعات 1812333.

الشروط الواجب توافرها:-

ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 وقت آجل سداد القرض.

لا تقل فترة العمل عن شهر واحد.

لا تتعدى الأقساط الشهرية عن 40% من الراتب للموظفين و 30% للمتقاعدين.

ألا يقل الراتب عن 500 دينار كويتي.

المستندات المطلوبة :-

بطاقة مدنية أصل “سارية”.

شهادة تعريف بالراتب مع ضمان استمرارية العمل.

كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور.

تمويل الراجحي في السعودية

هو متعدد المزايا بحيث يخدم عدة فئات من الشعب من خلال أقوى عروض التمويل الشخصي بنك الراجحي، حيث يوفر من خلالها القرض بدون رسوم، كل هذا بالإضافة إلى قروض السيارات والتمويل العقاري، وأنواع البطاقات الائتمانية ومنها المجانية التي يمكن الحصول عليها بسهولة عبر الراجحي أون لاين أو التطبيق.