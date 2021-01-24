نظام نور للصف الأول الابتدائي 1443| رابط وموعد التسجيل وشروط القبول والأعمار وربط حساب ولي الأمر

أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن بدء التسجيل للطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور للطلاب المستجدين 1443 والتسجيل في نظام نور لطلاب المستجدين يأتي وفق شروط وخطة زمنية حددتها وزارة التعليم واليكم موعد التسجيل للطلاب المستجدين في نظام نور والعمار السنية للطلاب المستجدين في نظام نور وطريقة تسجيل الطالب المستجد في نظام نور للمرحلة الابتدائية واختيار المدرسة المؤهلة له أن كانت خاصة أو أهلية أو دولية أو لتحفيظ القرآن الكريم.

موعد تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي في نظام نور 1443

يبدأ تسجيل الطلبة على رابط نظام نور 1443 من يوم الأحد الرابع والعشرين من يناير 2021 ميلادياً والموافق 11 جماد ثاني 1442 هجرياً ويكون التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي من خلال حساب ولى الأمر وتتم عملية تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونياً عبر نظام نور 1443 وتبدأ عملية تسجيل المراحل السبعة المتبقية في نفس الموعد ويكون الانتهاء منها فور مليء المقاعد المتاحة بالمدرسة التي تقدم الطلاب لمستجدين إليها إلكترونيا وذلك لتخفيف العبء الورقي وتوفير الوقت والجهد علي ولي الأمر والطلاب المتقدمين في ظل جائحة كرونا وحتي تكتمل رؤية المملكة 2030.

سن قبول تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1443

بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل في نظام نور للروضة أو لرياض الأطفال في المملكة وتم فتح باب القبول وتم الإعلان عن الأعمار السنية المطلوبة تم فتح باب التسجيل للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام 1443 حيث أعلنت وزارة التعليم أن الأعمار المسموح لها بالتسجيل في نظام نور للمستجدين من ست سنوات وأقل بثلاثة اشهر فقط وحتى سن الحادية عشر وبحد اقصي ثلاثة اشهر.

كيفية تسجيل الطلاب المستجدين في رابط نظام نور 1443

بعد الإطلاع على موعد تسجيل الطلاب المستجدين وسن القبول لتسجيل الطالب المستجد في نظام نور واستيفاء كافة الشروط نأتي إلى طريقة التقديم للطلاب المستجدين عبر رابط نظام نور 1443 وذلك بإتباع الخطوات التالية: