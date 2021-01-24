شحن جواهر فري فاير shop2game بالأيدي دي وافضل الطرق المجانية لعملية الشحن

شحن جواهر فري فاير shop2game بالأيدي دي، حيث ارتفع البحث مؤخرا عن الألية الجديدة التي يوفرها شوب تو جيم لإبرام عمليات شحن الجواهر الخاصة بلعبة فري فاير التي لا يمكن الاستغناء عنها في هذه اللعبة التي ذاع صيتها في الأعوام الأخيرة، هنا سنوضح إليكم سلسلة من الطرق التي توضح لكم عمليات شحن جواهر فري فاير دون عناء البحث حول جواهر فري فاير.

في البداية أود تذكيركم بمتطلبات لعبة فري فاير علي الأجهزة المختلفة فإذا كنت تلعب غرينا فري فاير من الكمبيوتر فاهم الأمور التي يجب توافرها في الكمبيوتر هي أن يكون أن تكون الذاكرة العشوائية لا تقل عن 2 جيجا رام، والمعالج يجب أن يكون قوي لكي يستطيع مقاومة اللعبة، بالإضافة إلي وجود مساحة كافية، كما يفضل أن يكون نظام التشغيل ويندوز 10 أو 8.

يعد موقع شوب تو جيم الموقع الرسمي لعمليات شحن جواهر فري فاير الذي يستخدمه معظم اللاعبون في الوطن العربي وتركيا والعديد من الدول الأوروبية، حيث تتم عمليات الشحن من خلال id أو معرف الحساب بخطوات بسيطة للغاية لا تستغرق منك الكثير من الوقت، من خلال موقع shop2game يمكنك الشحن لنفسك أو لصديقك، عبر اتباع 5 خطوات بسيطة كما جاء في الفقرة التالية.



الخطوة الأولي: هي الدخول علي موقع shop2game. الخطوة الثانية: القيام باختيار الدولة التي تنتمي إليها أو إتمام الاختيار التلقائي لتحديد الدول. الخطوة الثالثة: الضغط علي صورة لعبة free fire. الخطوة الرابعة: الدخول عبر id أو من خلال حساب الفيس بوك. تحديد قيمة شحن جواهر فري فاير.

بعد أن تعرفنا علي الطريقة الرسمية لشحن جواهر فري فاير جاء الدور علي الألية التي يمكنك الاطلاع عليها لشحن جواهر فري فاير بصورة مجانية 100% والتي تعد اكثر الطرق أمان وهي التي تم عبر الموقع الشهير oonoo تحتاج هذه الطريقة تجميع العديد من النقاط لكي تتمكن من الحصول علي الجواهر المجانية.

