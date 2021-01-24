نظام نور..خطوات تسجيل طالب مستجد الصف الأول الابتدائي 1443

نظام نور .. يشهد حالياً بحث مكثف من قبل السادة أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية على موقع بحث جوجل، وذلك من أجل تسجيل طالب مستجد الصف الأول الابتدائي 1442، حيث بدء اليوم الأحد 24/1/2021 تسجيل طالب مستجد الصف الأول الابتدائي، وذلك في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس الأهلية والدولية وفقاً للبيان الصادر من قبل وزارة التعليم السعودية، حيث يتم تسجيل طالب مستجد بالصف الأول الابتدائي من خلال الدخول على نظام نور .

نظام نور.. خطوات تسجيل طالب مستجد بالصف الأول الابتدائي 1443:-

حددت وزارة التعليم السعودية مواعيد تسجيل طالب مستجد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443، حيث تم تقسيم مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 على عدد من المراحل بلغت 8 مرحلة، أول هذه المراحل بدأت اليوم الأحد 24 يناير 2021 بعملية تسجيل الطلاب السعوديين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، كذلك فقد أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن شروط قبول طالب مستجد بالصف الأول الابتدائي 1443، وأيضاً المراحل العمرية للتسجيل في الصف الأول الابتدائي 1443 وذلك عبر نظام نور المركزي، ويمكن تسجيل طالب مستجد بالصف الأول الابتدائي 1443 من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

* الدخول على نظام نور.

* اختيار تسجيل ولي أمر جديد.

* قم بإدخال رقم الهوية ثم اسم المستخدم المقترح ثم الضغط على التالي.

* تظهر أمامك صفحة تدقيق تطابق البيانات ولي الأمر الابن- البنت، قم بإدخال البيانات في المربعات الفارغة التي أمامك ثم اضغط على تدقيق.

* بعد ذلك عاود الدخول على موقع نظام نور باستخدام رقم الهوية واسم المستخدم المقترح.

* قم بكتابة رمز التحقق في المكان الخاص به ثم اضغط على رز تسجيل الدخول.

* بعد ذلك قم بالدخول على لوحة التحكم واختر تسجيل الأبناء.

* أضغط على زر إضافة طالب مستجد، حيث تظهر لك صفحة أخري قم فيها بإدخال البيانات المطلوبة.

ووفقاً للمواعيد التنظيمية لتسجيل طالب مستجد بالصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 1443، فإنه سوف يتم البدء في تسجيل طلاب الروضات الحكومية اعتباراً من يوم 16/5/2021.