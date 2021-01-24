واشنطن: إدارة بايدن تدعم اتفاقات السلام العربية الإسرائيلية

قال بيان صدر الأحد إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أبلغ نظيره الإسرائيلي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبني على نجاح اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
وجاء في بيان بشأن اتصال هاتفي جرى السبت بين سوليفان ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات.
وقال البيان: "ناقش المسؤولان فرص تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك البناء على نجاح اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب".
ودعا سوليفان نظيره الإسرائيلي للبدء بحوار استراتيجي في الفترة القريبة المقبل، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد توسطت لتوقيع اتفاقات سلام تاريخية بين إسرائيل و4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
من ناحيته وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، على رفع مستوى العلاقات مع المغرب، وكان بيان إسرائيلي قد أشار في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تحدث مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن "المضي قدما" بناء على الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية.
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