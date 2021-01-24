"القزم والعملاق".. حقيقة الصورة الغريبة في مونديال كرة اليد

تكشف بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، عن الكثير من اللقطات الطريفة، وبعد لقطة لاعب كونغو الديمقراطية "البدين"، انتشرت لقطة "القزم والعملاق"، خلال مباريات الدور الثاني من البطولة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة "غريبة" للاعبين كرة يد، بفارق طول شاسع، جعل الكثيرين يطلقون على الصورة "لقطة القزم والعملاق".

حقيقة الصورة

الصورة التقطت خلال مباراة بولندا والأوروغواي، بالدور الثاني، في مباراة تفوق فيها البولنديون بالأداء، وبالطول أيضا، وهو ما بدا واضحا خلال المواجهات والالتحامات، التي جسدت إحداها الصورة.

وظهر في الصورة لاعب منتخب بولندا "العملاق" توماس غيبالا، والذي يصل لطوله لـ2.12 مترا، وهو يحاصر لاعب أوروغواي "القصير" رودريغو بوتيخارا، الذي لا يتجاوز طوله 1.72 مترا.

وعزز طرافة الصورة الطريقة التي يمسك بها غيبالا بخصمه "القصير" من قميصه، كما تمتد يده الطويلة لمحاولة خطف الكرة، بينما يحاول بوتيخارا يائسا الهروب من "قبضة" خصمه.

يذكر أن منتخب بولندا يعتبر من المنتخبات "الأطول" في المونديال، حيث تمتلك في صفوفها 7 لاعبين يفوق طولهم المتران، بينهم توماس غيبالا وشقيقه ماسي.

يذكر أن بولندا والأوروغواي كلاهما ودعا المونديال، بعد خروجهما من الدور الثاني، في المجموعة الأولى التي تأهل فيها منتخبا إسبانيا وهنغاريا.