بسعر 2000 يورو.. ألمانيا تكشف عن علاج جديد لـ كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن بلاده ستبدأ استخدام عقار لعلاج فيروس كورونا يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، التي استخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال وزير الصحة الألماني في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم سونتاج"، إن الحكومة اشترت 200 ألف جرعة من العقار مقابل 400 مليون يورو (ألفي يورو للجرعة الواحدة).

ووفقا لسبان، ستصبح ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ في استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في علاج المصابين بفيروس كورونا، بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الصحة أن استخدام هذا العقار في مراحل مبكرة من مرض "كوفيد 19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، بإمكانه تجنيب المرضى المعرضين لمخاطر عالية من تفاقم وضعهم الصحي.