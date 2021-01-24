انت الان تتابع تفاصيل خبر مبادرة الزكاة والدخل وحالات الإعفاء من الغرامات 2021 ميلاديًا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مبادرات الهيئة العامة الخاصة بالزكاة والدخل هي مبادرة أطلقها خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية منذ العام السابق 2020، وتعمل علي تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليتمكن من التغلب على السلبيات المادية والاقتصادية التي تعرض لها هذا القطاع أثناء جائحة الكورونا، وتساعد مبادرة الزكاة والدخل المكلفين وتتيح لهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم المادية حتى يتمكنوا من دفع الضرائب والزكاة المفروضة عليهم.

كيفية التواصل مع هيئة الزكاة والدخل

يوجد العديد من السبل لإمكانية التوصل بالمبادرة منها

البريد الألكتروني الخاص بها: [email protected] gov. sa

الرقم الخاص بهم : 19993

ومتاح الرد على أي استفسار يوميًا من الساعة 8 صباحا حتى 12 منتصف الليل.

حساب عناية العملاء على تويتر [email protected]

كما يتاح محادثة فورية على الموقع الرئيسي للهيئة gazt. gov. sa

كيفية تقديم الإقرار الضريبي

على جميع الأشخاص المسجلين في ضريبة القيمة المضافة الإفصاح عن جميع التعاملات الخاضعة للضريبة سواء مبيعات أو مشتريات.

– ادخل على مصلحة الزكاة والدخل ولوحة التحكم الخاصة بك.

– اختر الضرائب غير المباشرة الإقرارات الضريبية.

– اختر إقرار ضريبة القيمة المضافة.

– اختر من قائمة الاختيارات التي ستظهر أمامك كلمة الجميع لتظهر لك جميع المدد السابقة.

– اختر أقر بأني قرأت وفهمت جميع التعليمات

– اختر تعديل.

– وادخل الأرقام الصحيحة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

– اضغط تسليم ثم قم بمراجعة البيانات التي ادخلتها جيدا ثم اضغط تسليم مرة أخري.

لماذا فرضت ضريبة القيمة المضافة؟

تعتبر هذه الضريبة مصدر دخل أساسي يساعد علي تعزيز الميزانية العامة للدولة وهي ضريبة تفرض بطريقة غير مباشرة علي السلع وبعض الخدمات التي يتم بيعها وشرائها من قبل المنشأت, وتطبق هذه الضريبة علي أكثر من 160 دولة من دول العالم.

ماهي حالات الغرامات التي تضمنها الاعفاء في حالة سداد القيمة المستحقة

فقد تم تمديد العمل بمبادرة الغاء الغرامات والأعفاء من العقوبات المادية علي المكلفين لمدة سته أشهر اضافية بحيث تنتهي في 30 يونيه 2021 ميلادي

وقد شمل اعفاء المكلفين اذا تم سداد أصل القيمة المستحقة قبل التاريخ الموضح من دفع الغرامات الفروضة علي التأخر في السداد، التأخر في تقديم الإقرار، تصحيح الأقرار في ضريبة القيمة المضافة. في الآتي:

– ضريبة الاستقطاع.

– ضريبة القيمة المضافة.

– ضريبة الدخل.

– ضريبة السلع الانتقائية.

ولا تشمل مبادرة الزكاة والدخل الأتي:

– غرامات التهرب الضريبي.

– أي غرامة أخرى غير مذكورة بالأعلى.