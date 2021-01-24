هنا رابط دليل القبول للجامعات السودانية الرسمي // موعد بدأ التسجيل والنسب المتوقعة// تفاصيل جديدة اليوم

رابط دليل القبول للجامعات السودانية، تترقب طلاب السودان نسب القبول في الجامعات السودانية للعام الدراسي 2020، بعد إعلان نتائج الشهادة السودانية من قبل وزارة التربية السودانية عن طريق وزير التعليم، وجاءت النتائج ضعيفة عن العام الماضي حيث أن نسبة النجاح العامة بلغت 55.9%، وهو ما سينعكس بكل تأكيد على تحديد نسب القبول في الجامعات بالانخفاض خاصة في كليات القمة مثل الطب والصيدلة والهندسة.

نسب القبول في الجامعات السودانية العام الماضي

بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية نسب القبول الرسمية.

الدخول على رابط دليل القبول الرسمي.

تسجيل رغبات الطلاب بناءً على درجاتهم ونسب الوزارة التي حددتها لتسجيل في الكليات المختلفة.

رابط دليل القبول في الجامعات السودانية 2021تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2020

بناءً على ما جاء في المؤتمر الصحفي فأن البنات تفوقن على البنين، حيث جاءت نسبة النجاح للبنات تقدر 60% ونسب النجاح للبنين تقدر بنسبة 50 %، وحصلت طالبة على المركز الأول على مستوى جمهورية السودان وهي الطالبة / ريان هشام سري، بنسبة نجاح بلغت 98.3%، وجاءت النسب كالتالي نسبة النجاح في المساق الإلكتروني 55.8%، نسبة النجاح في المدارس الحكومية 58.9%، نسبة النجاح في المدارس الخاصة 59.3%، نسبة النجاح في اتحاد المعلمين 47%.

رابط دليل القبول للجامعات السودانية

لم تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد محدد لإعلان نسب القبول في الجامعات، والوزارة تعمل حالياً على أعداد النسب بعد معرفة نسب النجاح، وخلال الأيام القلية القادمة سوف يتم إعلانها كي يتمكن الطلاب من التسجيل وبدأ العام الدراسي، الذي تأثر كثيراً بالتأجيل بسبب ظروف فيروس كورونا وسنوافيكم بالموعد فور تحديده.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية

تعكف الآن وزارة التعليم العالي في السودان على دراسة نسب النجاح وأعداد الأماكن المتاحة في عموم جامعات السودان، لتحديد نسب القبول في الجامعات السودانية كي تحدد الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات السودانية للعام الدراسي الجديد، الذي تأخر كثيراً بسبب تأخير إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة بسبب تفشي وباء كوفيد 19 في البلاد.