تحذير من خطر يهدد 152 مليون طفل حول العالم

تحذير من خطر يهدد 152 مليون طفل حول العالمحذرت الأمم المتحدة، اليوم من أزمة عالمية تهدد نحو 152 مليون طفل عامل،حول العالم داعية في الوقت نفسه إلى وضع حد لعمالة الأطفال خلال 2021.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قوله على "تويتر" : "عمالة الأطفال لا يجب أن يكون لها مكان في عالمنا المعاصر"، مضيفا: "نشعر بالحزن لأن هناك نحو 152 مليون طفل عامل حول العالم".

ودعا غوتيريش إلى إنهاء عمالة الأطفال في عام 2021، مشيرا إلى أن هناك فرصة لزيادة الجهود المبذولة من أجل إنهاء هذه الأزمة.

ويشير تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفل "اليونيسيف" إلى أن طفل واحد من بين كل 10 أطفال يعد ضمن الاطفال العاملين ، مشيرا إلى أن عدد الأطفال العاملين نحو 152 مليون طفل، نصفهم تقريبا يعملون في مهن خطرة.

وأوضح التقرير أن الأطفال العاملين يتعرضون لانتهاكات متنوعة تشمل تهريب البشر والعنف والانتهاكات الجسدية، إضافة إلى العديد من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان.

وأورد التقرير بعض الحقائق عن عمالة الأطفال، التي تشير إلى أن نسبة هذا الأمر في الدول التي تعاني من الصراعات يزيد بنسبة 50 في المئة عن المعدل العالمي، وأن نصف الأطفال العاملين يواجهون مخاطر كبيرة.

وتابع: "تشير الإحصائيات إلى أن نحو 30 مليون شخص يعملون خارج محال إقامتهم وهو ما يعرضهم للعديد من الانتهاكات".