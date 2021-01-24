مجلس الوزراء الإماراتي يصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

صادق مجلس الوزراء في الإمارات، الأحد، على إنشاء سفارة للدولة في تل أبيب بدولة إسرائيل، في أول اجتماع له بعام 2021.
وأعلن الحساب الرسمي لحكومة الإمارات على "تويتر"، حزمة من القرارات، من بينها اعتماد الإطار العام للإستراتيجية الإعلامية للدولة، وسياسة الاقتصاد الدائري.
كما اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، كما شكل مجلس الإمارات للسياحة.
ومن جهة أخرى، قرر المجلس تجديد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
واعتمد مجلس الوزراء أيضا ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2021.
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