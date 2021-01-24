15 مقاتلة صينية تتوغل فى العمق التايوانى

جدة - نرمين السيد - توغلت 15 طائرة صينية، بينها 12 مقاتلة فى الركن الجنوبى الغربى لمنطقة الدفاع الجوى للجزيرة، اليوم الأحد، وذلك لليوم الثانى على التوالى من عمليات التوغل التى تشنها بكين، حسبما قالت وزارة الدفاع اليونانية، اليوم.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد نشرت وزارة الدفاع التايوانية خريطة تظهر أن الطائرات الصينية حلقت مجددًا فوق المنطقة الفاصلة بين الجزء الجنوبى من تايوان وجزر براتاس التى تسيطر عليها تايبه فى بحر الصين الجنوبى.

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