تفجير وأعمال تخريب فى كنيسة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ولفت موقع "THT HILL" إلى أن هذه الكنيسة كانت موضع جدل مؤخرا، بسبب لغتها ضد جماعة "LGBTQ (مجتمع الميم⁄ مثليى الجنس)، ومجموعات من الأقليات الأخرى.

ووفقا لمحطة "لوس أنجلوس" التابعة لـ"NBC"، استجاب مسؤولو "KNBC"، وإدارة شرطة "El Monte"، ومسؤولو مكتب التحقيقات الفدرالى (FBI)، خلال الليل، لتقارير عن هجوم بعبوة ناسفة فى كنيسة "First Works" المعمدانية.

وقال قائد شرطة المدينة، ديفيد رينوسو، فى وقت لاحق من يوم أمس السبت، إنه يعتقد أن "عبوة ناسفة" هى مصدر الانفجار، لافتا إلى أن السلطات عثرت على عبارات بذيئة، وعبارة "اخرجوا"، مطلية برذاذ الأصباغ على واجهة الكنيسة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وأشارت لورا إيميلر، المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالى فى لوس أنجلوس، إلى أن السلطات لم تحتجز بعد أى شخص على صلة بالانفجار، وأن المسؤولين لم يحددوا الدافع بعد. وأضافت: "لم نستبعد أى شيء".

وأفادت قناة "KNBC" بأنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات فى الانفجار".

وقام المكتب الميدانى لمكتب التحقيقات الفدرالى (FBI) بالتغريد فى "تويتر"، للحصول على مساعدة عامة فى تحديد المسؤولين عن الهجوم، وألحق التغريدة برقم هاتف، داعيا من يملك أى معلومات ذات صلة بالحادث، إلى التواصل مع المكتب.