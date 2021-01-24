تجدد الاشتباكات القبلية في منطقة مستري غرب إقليم دارفور

أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها بتجدد الاشتباكات القبلية في منطقة مستري بغرب إقليم دارفور السوداني. كان محمد الفكى عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين ، وصف الاحتجاجات المتفرقة في عدد من المناطق بإقليم دارفور بأنها حق أصيل كفلته الثورة. وقال في مؤتمر صحفي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، إن لجنة التفكيك تقوم بعمل دؤوب ومستمر بعد ان نظمت صفوفها واستطاعت عقد ورش ولقاءات موسعة لتبادل الخبرات ورفع القدرات للكادر البشرى العامل معها ، مؤكدا على التمسك بمبادئ الثورة.

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