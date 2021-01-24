إسرائيل تهاجم لقاح فايزر.. وتزعم: لا يحمي من سلالات كورونا الجديدة

انتقد مفوض فيروس كورونا الإسرائيلي، لقاح فايزر، وحذر من أنه قد لا يحمي من سلالات جديدة من الفيروس.

وخلال محادثات بين مسئولي وزارة الصحة الإسرائيلية، قبل اجتماع مجلس الوزراء بعد غدٍ، الثلاثاء، بشأن قضية الإغلاق على مستوى البلاد، قال الدكتور "نحمان آش"، إن التأثير الوقائي للجرعة الأولى من اللقاح "أقل مما قدمته شركة فايزر"، حسبما أفاد راديو الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت شركة "فايزر" سابقًا، أن تجارب اللقاح الذي أنتجته باستخدام "بيو ان تك"، تُظهر أنه فعال بنسبة 52٪ تقريبًا بعد حوالي 12 يومًا من إعطاء اللقطة الأولى ويصبح فعالًا بنسبة 95٪ بعد عدة أيام من الجرعة الثانية.

ووقعت الحكومة الإسرائيلية صفقة مع شركتي "فايزر" و"بيو ان تك" في نوفمبر للحصول على 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا.

وأمر وزير الصحة الإسرائيلي "يولي إدلشتاين"، العاملين في مجال الرعاية الصحية بالاستعداد لإدارة ما يصل إلى 250 ألف حقنة يومية في الأيام المقبلة.

في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن بعض المشكلات أثناء التطعيم الشامل في إسرائيل.

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وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام نقلًا عن مسئولي وزارة الصحة، أن 13 إسرائيليًا على الأقل يعانون من شلل خفيف في الوجه كأثر جانبي بعد الحصول على لقاح "فايزر".

وقال التقرير، مع ذلك، إن وزارة الصحة في البلاد أوصت المرضى بضرورة المضي قدما في الجرعة الثانية من اللقاح ، ولكن فقط في حالة اختفاء الشلل.

وفي وقت سابق، تم تشخيص حوالي 240 إسرائيليًا بفيروس كورونا بعد أيام من التطعيم.

وفي غضون ذلك، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل 10000 حالة صباح الثلاثاء - وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء الوباء - على الرغم من إجراءات الإغلاق وجهود التطعيم.