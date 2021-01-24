خلال أسبوع.. 18 ألف مخالفة لإجراءات كورونا بالمملكة السعودية

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 فى المملكة السعودية مايقرب من «18033» مخالفة، وذلك خلال الفترة من 4/6/1442هـ حتى 10/ 6/1442هـ. وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية السعودية ونقلتها صحيفة عاجل، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع «5343» مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ«3028»، ثم المنطقة الشرقية بـ«2236»، ومنطقة القصيم بـ«1798»، ومنطقة المدينة المنورة بـ«1495»، ومنطقة الباحة بـ«1422»، ومنطقة الجوف بـ«1117»، ومنطقة تبوك بـ«521»،ومنطقة حائل بـ«391» ومنطقة عسير بـ«318»، ومنطقة الحدود الشمالية بـ«204»، ثم منطقة نجران بـ«82» ومنطقة جازان «78». وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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