نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف الأمن العام في الأردن 2021 ” مسلح وسائق” تعرف على الموعد والشروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف الأمن العام في الأردن، أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، عن حاجتها لوظائف بالصبغة العسكرية لوظيفة “سائق، مسلح”، من حملة الشهادة الثانوية العامة من الذكور وحددت شروط التقديم على الوظائف، مما جعل عمليات البحث تتزايد من قبل الشباب في الأردن، لمعرفة تفاصيل التقديم على الوظائف ومواعيد التقديم وطريقة التقديم التي ستكون إلكترونية، عن طريق رابط مديرية الأمن العام الأردنية، حرصاً على المتقدمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

رابط وظائف الأمن العام في الأردن

يمكن لجميع الراغبين في وظائف الأمن العام في الأردن من حملة الشهادة الثانوية العامة الدخول على موقع مديرية الأمن العام في الأردن وتسجيل طلب الالتحاق بالوظائف المعلنة شرط أن تتوافر فيه شروط التقديم التي حددتها المديرية والتي سنوضحها لكم داخل المقال.

شروط التقديم على وظائف الأمن العام في الأردن 2021

يجب أن يكون أردني الجنسية. يجب أن يكون المتقدم أكبر من 17 عام وأصغر من 27 عام. يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن وفق شروط الهيئة الطبية. يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضية مخله بالشرف أو الأمانة. يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً ولا يعاني من أمراض مزمنه. يجب أن لا يكون قد عمل في أي عمل عسكري سابقاً. المتقدم لمهنة سائق يجب أن يكون حاصل على رخصة سوق “جبر عادي” درجة “ثالثة حتى السادسة”.

طريقة التقديم

الدخول على رابط مديرية الأمن العام.

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة وتكون البيانات صحيحة ومطابقة من بيانات مركز تجنيد الأمن العام.

أنتظار رسالة نصية على الجوال بموعد المقابلة.

موعد التقديم في وظائف الأمن العام في الأردن

وفق ما جاء في بيان التوظيف فأن موعد التقديم يبدأ من، صباح اليوم الأحد 2021/01/24 حتى يوم الأربعاء 2021/02/10 الساعة الثانية عشر مساءً، وفق الشروط المعلنة ولن يلتفت إلي أي طلب يأتي بعد هذا الموعد.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

عند المراجعة والمقابلة التي سوف يتم تحديدها في الرسالة النصية التي ستأتي للمتقدم على جواله يجب أحضار ما يلي.