رابط نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443هـ برقم الهوية

قالت وزارة التعليم السعودية، أن نظام نور سوف يتلقى اليوم 11 جمادي الآخر 1442هـ تسجيل الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد والذي سوف يبدأ يوم الأحد 21/01/1443هـ الموافق 29/08/2021م، وطالب نائب وزير التعليم السعودي الدكتور عبدالرحمن العاصمي، كل الإدارات التعليمية بالمملكة في جميع المحافظات والمناطق، باعتماد كل ما ورد في دليل التسجيل والقبول، وأن تقوم الإدارات بتبليغ كل المدارس الابتدائية سواء كانت مدارس حكومية أو أهلية تضم (تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد، وبرامج التربية الخاصة) والمدارس العالمية والأجنبية، والمدارس الأهلية التي تطبق برامج دولية بدليل القبول والتسجيل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر رابط نظام نور المركزي.

الفئات العمرية عند تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

هناك فئتين من حيث العمر عند تسجيل طالب جديد وهم كما يأتي:-

الفئة الأولى وتشمل الطلاب الذين أكملوا ست أعوام في بداية العام الدراسي 1443هـ، أو أقل بتسعين يوماً، وهم الطلاب الذين تاريخ ميلادهم يبدأ في 23/04/1437هـ الموافق 02/02/2016م، أو قبل ذلك التاريخ. الفئة الثانية وتشمل الطلاب التي تقل أعمارهم عن 6 سنوات بمائة وثمانون يوماً كحد أعلى، وهم الطلاب التي تبدأ تواريخ ميلادهم في 24/04/1437هـ إلى 25/07/1437هـ، أو تبدأ بالتاريخ الميلادي من 03/02/2016 إلى 02/05/2016م.

وشمل التعميم الذي جاء في دليل التسجيل والقبول السعوديين وغير السعوديين، وطالبت وزارة التعليم السعودية جميع الإدارات التعليمية في جميع المناطق والمحافظات بضرورة التأكد من أن جميع الروضات تم تسجليها في نظام نور، سواء كانت روضات حكومية أو أهلية أو أجنبية أو عالمية، وعلى جميع المدارس مراجعة جميع البيانات والأوراق لطلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين أولاً بأول، وأن تقوم هذه المدارس باستبعاد الطلاب والطالبات التي لا تنطبق عليهم شروط وقواعد التسجيل والقبول، وطالبت الوزارة جميع الإدارات والأقسام ( الاختبارات والقبول – تعليم الكبار – التربية الخاصة – مكاتب المدارس الأجنبية والعالمية) متابعة قبول الطلاب الجدد حسب ما ورد في دليل التسجيل والقبول.

طريقة تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي

هناك بعض الخطوات الصحيحة التي يجب على ولي الأول اتباعها عند تسجيل الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور:-

الدخول من خلال رابط نظام نور المركزي .

. الدخول على أيقونة تسجيل طالب جديد.

تسجيل رقم السجل المدني أو رقم الإقامة.

الدخول على الأيقونة الخاصة بمعلومات الطالب.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالتسجيل.

خطوات التسجيل في نظام نور 1442

يجب إتباع الخطوات السليمة في طريقة تسجيل طالب جديد عبر موقع نظام نور التعليمي وهى كما يلي:-

الدخول على رابط نظام نور من خلال حساب ولي الأمر. الدخول من خلال أيقونة “تسجيل الأبناء”. الضغط على أيقونة تسجيل طالب جديد. تسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بالطالب أو الطالبة. القيام بتسجيل صلة القرابة. تسجيل رقم الهوية الوطنية أو الإقامة الخاصة بولي الأمر. تسجيل جنسية الطالبة أو الطالب. إدخال تاريخ الميلاد حسب التقويم الهجري. الضغط على أيقونة “تسجيل”. قيام ولي الأمر بتسجيل جميع الخانات الفارغة التي توجد أمامها نجمة حمراء. القيام بتسجيل رقم التليفون التابع لولي الأمر، والبريد الإلكتروني.

روابط التسجيل على موقع نظام نور حسب المسجل

توجد ثلاثة روابط على نظام نور التعليمي حسب المسجل وهى كما يأتي:-