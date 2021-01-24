نتائج القبول في وظائف وزارة البيئة 1442 عبر mewa.gov.sa .. رابط مباشر

نتائج القبول في وظائف وزارة البيئة 1442 يرغب العديد من السعوديين معرفتها عبر mewa.gov.sa فهو موقع وزارة البيئة والزراعة الرسمي والتى تعلن عليها نتائج وظائف وزارة البيئة 1442 لمتقدمين من أي مكان بالمملكة بعد أن تم التسجيل في وظائف وزارة البيئة خلال الأيام الماضية، وحاليًا لم يتبقى سوا الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف وزارة البيئة 1442 لتجهيز الأوراق الرسمية واستكمال عملية التقديم والالتحاق بالوظائف.

نتائج القبول في وظائف وزارة البيئة 1442

ظهرت نتائج القبول في وظائف وزارة البيئة 1442 خلال الساعات القليلة الماضية، لكن يعاني موقع الوزارة الرسمي من ضعف التحميل نظرًا لدخول العديد من المتقدمين في وظائف وزارة البيئة والزراعة 1442 لشغل الوظائف الفنية والهندسية بالوزارة من مختلف مدن المملكة العربية السعودية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة البيئة 1442

بعد إعلان نتائج القبول في وظائف وزارة البيئة 1442 يبقى أمام المقبولين خطوة تقديم المستندات المطلوبة لاستكمال عمليات التعيين وتتطلب التالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية ويجب إن تكون سارية المفعول.

تقديم السيرة الذاتية الخاصة به.

تقديم شهادات الدورات العلمية التي حصل عليها المتقدم.

تقديم شهادة التخرج من الجامعة ويجب إن تكون الشهادة بها التقدير الكلي في سنوات الدراسة والنسبة المؤية للنجاح، وأيضاً المعدل التراكمي الفصلي والكلي في سنوات الدراسة.

توضيح تاريخ التخرج في الشهادة الجامعية.

يشترط على الحاصلين شهادات من خارج المملكة العربية السعودية، تقديم شهادة المعادلة من وزارة الخارجية.

الآلتزام بالحضور قبل الموعد المحدد له في الجدول بنصف ساعة.

رابط نتائج القبول في وظائف وزارة البيئة 1442

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف وزارة البيئة والزراعة 1442 عبر موقعها الإلكتروني ولكن يجب اتباع الخطوات الآتية: