رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443..التقديم في العام الدراسي الجديد

رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443، الذي شهد العديد من عمليات البحث من قبل كافة الأسر السعودية منذ صباح اليوم من اجل تسجيل أبناءهم المستجدين في العام الدراسي الجديد 1443، والمقرر أن تبدأ عمليات التقديم بداية من اليوم الموافق ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٢ هـ الموافق بالميلادي 24 يناير 2021 والذي يتم عبر منصة نور التعليمية، نوضح لكم عبر الفقرات التالية رابط نظام نور وكيفية تسجيل الطلاب الجدد للعام القادم 1443هـ وكذلك جميع مراحل التسجيل.

أعلنت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني والصفحة الرسيمة علي موقع التواصل الاجتماعي توتير عن الضوابط اللازمة لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الجديد والتي من أبرزها أن يكون عمر الطلاب المتقدمين ستة أعوام أو اقل من 6 أعوام بمدة لا تقل عن 90 يوم، كما يجب أن لا يزيد عمر الطالب أو الطالبة عن 11 عام وثلاثة اشهر، وشددت علي المتقدمين بضرورة الالتزام بمعايير التسجيل وفقا للأعمار الزمنية المنصوص عليها، فيما أكدت الوزارة علي كافة المديريات التعليمية بكافة المحافظات والمدن السعودية باعتماد عمليات التسجيل لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، حيث تتم عمليات التسجيل عبر رابط نظام نور التعليمي.

الولوج إلي رابط منصة نظام نور.

تسجيل الدخول. اختيار تسجيل طالب جديد. تسجيل رقم الهوية واسم المدرسة. تسجيل وظيفة ولي الأمر. التأكد من مراجعة البيانات ثم الضغط علي الطلب.

أوضحت وزارة التعليم علي ضرورة استعداد الأسر السعودية للبدء في العام الدارسي الجديد والتهيئة المبكرة للطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي 1443، حيث تتم عمليات التسجيل وفقا لعدة مراحل كالتالي:

بداية من 24 يناير 2021 وحتي 6 فبراير 2021 تبدأ عمليات التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين للصف الأول الابتدائي وكذلك مدارس تحفيظ القران التي بها نظام المفاضلة، حيث تتم المفاضلة بمدارس الطلبة المسجلين في نظام نور بداية من 7 فبراير 2021 وحتي 25 فبراير 2021م.

بداية من 24 يناير 2021 وحتي 26 سبتمبر 2021 تبدا المرحلة الثانية من تسجيل الطلبة في نظام نور والتي تخص السعوديين والغير سعوديين من المدارس الأهلية والأجنبية والمدارس العالمية المطبق بها كافة البرامج العالمية. بداية من 26 فبراير وحتي 26 سبتمبر 2021 تبدأ المرحلة الثالثة من عمليات التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين بمدارس تحفيظ القران والمدارس الحكومية والتي تخص السعوديين الجنسية أو لمن له أم سعودية تحمل الجنسية السعودية علي اقصي تقدير. بداية من 27 من شهر مارس 2021 تبدأ المرحلة الرابعة من عمليات التسجيل في نظام نور للصف الأول الابتدائي والتي شملت التالي (أبناء الجالية اليمنية والقبائل والدبلوماسيين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، التركستان والبلوش). بداية من 17 أبريل تبدأ عمليات التسجيل للطلاب والطالبات الذين لا يحملون الجنسية السعودية الخاضعين للنسب المحددة والذين يعمل أباءهم في احدي القطاعات الحكومية بالمملكة. بداية من 1 مايو 2021 تبدأ عمليات التسجيل لطلاب وطالبات الغير سعوديين ويعمل أباءهم في احد القطاعات الخاصة بالمملكة ويخضعن للنسب المحددة.

يوم 16 من شهر مايو 2021 يتم البدء في تسجيل الطلاب والطالبات عبر منصة نور خريجي الروضات الأهلية المعتمدة والروضات الحكومية لكافة الجنسيات الموجودة بالمملكة في المدارس.

خريجي الروضات الأهلية المعتمدة والروضات الحكومية لكافة الجنسيات الموجودة بالمملكة في المدارس. يوم 18 أغسطس 2021 يتم البدء في الطلاب والطالبات التي يقل عمرهم عن 6 سنوات بمدة لا تزيد عن 6 اشهر لجميع الجنسيات وخريجي الروضات خارج المملكة والمدارس الأهلية والعالمية.

أكدت الوزارة أنها لم تقبل أي تسجيل سوي من خلال رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443.