نتائج القبول في قوات أمن المنشآت 1442 على بوابة أبشر.. والأوراق المطلوبة للتقديم

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نتائج القبول في قوات أمن المنشآت 1442 على بوابة أبشر ظهرت للمتقدمين من مختلف مدن المملكة العربية السعودية، لتوفير فرص عمل للشباب، على أن يتم التسجيل في الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بعد مطالعة نتائج قوات أمن المنشآت 1442 لاسيما أنها من الوظائف العسكرية التى يفضل الكثير من الشباب الالتحاق بها، وجاء إعلان نتائج المقبولين في قوات أمن المنشآت 1442 على موقع أبشر للاستعلام عنها بسهولة.نتائج القبول في قوات أمن المنشآت 1442
ظهرت نتائج القبول في قوات أمن المنشآت 1442 على بوابة أبشر للتوظيف، بتحديد موعد مقابلة رسمية للمقبولين في قوات آمن المنشآت 1442 داخل الإدارة العامة للقبول المركزي، على يتم التعيين رسميًا بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة السعودية للوقاية من فيروس كورونا المنتشر في البلاد.رابط أبشر لنتائج القبول في قوات أمن المنشآت
يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في قوات أمن المنشآت 1442 على موقع أبشر للتوظيف من أي مكان في المملكة العربية السعودية، للتسهيل على المتقديم بدلاً من الزحام على مكاتب إدارة القبول المركزي حيث يحدد الموقع للمقبولين مواعيد رسمية يحضرون فيها للتقديم بدلاً من نزول الجميع في أوقات واحدة.الأوراق المطلوبة لتقديم المقبولين في قوات أمن المنشآت 1442
حددت إدارة القبول المركزي الأوراق المطلوبة لتقديم المقبولين في قوات أمن المنشآت 1442 بعد إعلان النتائج على منصة أبشر للتوظيف لاستكمالها بشكل رسمي، يتطلب إحضار الآتي:
- نموذج بموعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة ابشر توظيف الإلكترونية.
- تقديم أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة منها.
- تقديم أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو صورة مصدقة منها.
- تقديم أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي إذا تم الحصول على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية، إلى جانب إحضار صورة مصدقة منها.
- توفير درجة اختبار قياس المركز الوطني.
- تقديم 4 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة تكون مقاس 4*6.
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