وزير الخارجية العماني يستقبل سفير المملكة العربية السعودية.. تفاصيل

استقبل بدر بن سعود البوسعيدي‬⁩ وزير الخارجية العماني، عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية‬⁩ المعتمد لدى السلطنة بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير لبلاده لدى السلطنة.

وأشاد وزير الخارجية العماني وفقا لصحيفة الشيبة، بجهود السفير السعودي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين متمنيًا له التوفيق والنجاح

وفى سياق متصل استقبل الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ، بمكتبه اليوم السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية ، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى السلطنة.

ووجه وزير المكتب العماني الشكر للسفير السعودي على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات القائمة بين بلاده والسلطنة أثناء تأدية عمله، متمنيا له دوام التوفيق.