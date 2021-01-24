أميركا تتخطى حاجز الـ25 مليون إصابة بفيروس كورونا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، بأن عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى حاجز الـ25 مليون إصابة.
ومنذ قليل، أكد كبير موظفي البيت الأبيض، رون كالن، أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن لديها أي خطة لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال كالن في لقاء مع شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: " خطة توزيع اللقاح ضد كورونا لم تكن موجودة خلال رئاسة ترامب".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد منذ أيام، بإيصال 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، خلال أول 100 يوم من رئاسته الولايات المتحدة.
وقال بايدن، خلال إعلانه عن عدد من الأوامر التنفيذية لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس، إن الأمر سيستغرق شهورا للقضاء على الوباء، بيد أن الولايات المتحدة "ستتجاوز ذلك" إذا تكاتف المواطنون.
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