إسرائيل تعلق الرحلات الجوية بسبب تفشي كورونا

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، وقف الرحلات الجوية القادمة إليها في محاولة لمنع تفشي وباء كورونا.
قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاق مطار بن جوريون ابتداء من غد الاثنين، حتى يوم الأحد المقبل، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
يأتي ذلك بعد اكتشاف طفرة في الإصابات بسلالات كورونا المتحورة في إسرائيل.
وبدأت إسرائيل منذ ديسمبر الماضي، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، حيث تلقى نحو 2.5 مليون شخص من أصل 9 ملايين نسمة، الجرعة الأولى من اللقاح.
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