عضو بالبرلمان التركى: 800 طفل ورضيع يقبعون في سجون تركيا

كشف عضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عن وجود أكثر من 800 طفل ورضيع في السجون التركية.
وتحدث جرجرلي أوغلو خلال كلمة في البرلمان عن مأساة اعتقال الأمهات مع أطفالهن، والزج بهن في السجون، بحسب صحيفة "زمان" التركية.
وأشار أوغلو إلى معاناة الممرضة التركية ياسمين ماليزجي وزوجها وابنتهما الرضيعة البالغة 9 أشهر، والتي تم اعتقالها الأسبوع الماضي مع رضيعتها التي لم تفطم بعد.
وذكر النائب التركي أن كل يوم يدخل طفل جديد السجن، إلى أن وصل عدد الرضع والأطفال سجون تركيا إلى أكثر من 800 طفلا.
وأضاف خلال كلمته "أي نوع من القسوة هذا؟ تم اعتقال الأم ومعها رضيعتها، كما أن زوجها معتقل هو الآخر".
وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة التركية في نوفمبر 2019، إلى جود 780 طفلًا برفقة أمهاتهن داخل السجون.
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