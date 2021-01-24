السعودية تكشف أعلى المناطق تسجيلا لإصابات كورونا

حددت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم الأحد، المناطق والمدن الأعلى تسجيلا في إصابات كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته صحيفة "عكاظ": "منطقة الرياض جاءت في المقدمة بـ82 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 34، والمنطقة الشرقية 29، منطقة الحدود الشمالية 11، منطقة الباحة 6، منطقة عسير6، منطقة نجران 5، منطقة القصيم 4، منطقة المدينة المنورة3، منطقة حائل 3، منطقة تبوك 2، منطقة جازان 1".

وأضافت: "المدن والمحافظات الأعلى إصابة فقد جاءت أيضا الرياض في المقدمة بـ68 حالة، ثم جدة بـ 12، وعرعر 11، مكة المكرمة 8، الدمام8، الهفوف 5، الليث 5، الطائف 4، الخرج 4".

وكان المتحدث باسم الوزارة، محمد عبدالعالي أكد أن منحنى الحالات المؤكدة لايزال في مستويات متدنية، قائلًا: "ولكن لاحظنا ارتفاعا في آخر أسبوع بنسبة 29% عن الأسبوع الذي يسبقه".

وقال: "هناك احتمالا باستمرار تصاعد المنحنى إذا لم نتمسك بالإجراءات الاحترازية، وإذا التزمنا بها سيستقر المنحنى وسيعاود انخفاضه، في حين ارتفعت الحالات الحرجة بنسبة 4% في نفس الأسبوع مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه، ولاتزال محدودة، فكلما كانت هذه المؤشرات مستقرة بعد استمرار انخفاضها لعدة أشهر كل ما كنا في الاتجاه السليم".