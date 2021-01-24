أخبار اليمن : حكومة الإنقاذ تحذر من مؤشر خطير في اليمن

حكومة الإنقاذ تحذر من مؤشر خطير في اليمنتسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن الذي أعدته وزارة التخطيط.

جرى ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم وزير التخطيط عبدالعزيز الكميم، الذي سلمه التقرير بحضور وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور ونائبه الدكتور رضوان الرباعي.

حيث بين الوزير الكميم أن التحليل تضمن تشخيصاً شاملاً للوضع الغذائي الراهن مع تحديد سبل الحد من تدهور الوضع الاقتصادي وتأثيراته على الواقع المعيشي للمواطن في ظل العدوان والحصار والتسبب في زيادة عدد الأشخاص الذين يرجح انعدام الأمن الغذائي لديهم.

وأشار إلى الآثار الكارثية الإضافية المتوقعة في حال استمرار العدوان والحصار وعدم وضع حد لهذا النهج العدواني بحق الشعب اليمني.

وقد أكد رئيس الوزراء، أهمية التحليل وما اشتمل عليه من مؤشرات خطيرة حول الأمن الغذائي في حال استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني.

وطالب الفعاليات الدولية وفي المقدمة مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن القيام بواجباتها لوقف العدوان ورفع الحصار وتلافي الأثار الإنسانية الإضافية وتبعاتها المأساوية المتوقعة على الشعب اليمني خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور بن حبتور، إلى ضرورة العمل على تحقيق السلام العادل الذي يضمن للشعب اليمني عزته وللوطن امنه وسيادته وسلامة أراضيه.