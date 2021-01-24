الاتحاد الأوروبى يجبر شركات الأدوية على الوفاء بعقود الإمداد بلقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل - فى تصريحات نقلتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد - إنه سيتم استخدام الوسائل القانونية المتاحة لديهم من أجل تحيق الخطوة، غير أنه لم يذكر فرض عقوبات محتملة، لكنه أكد على أن التكتل سيصر على الشفافية بشأن أسباب تأخير إمداد الجرعات.
وأشار ميشيل إلى أنه بعد التنويهات الأولى لشركة "فايزر" للأدوية بشأن تأخيرات لعدة أسابيع، فإن الاتحاد الأوروبى قد تمكن من خفض فترة التأخيرات تلك من خلال اتخاذ موقف متشدد، مشيراً "لقد ضربنا قبضتنا على الطاولة وأعلنا أخيرًا أن التأخير لعدة أسابيع تحول إلى تباطؤ فى عمليات التسليم".
وكانت شركة "فايزر" للأدوية قد أعلنت الأسبوع الماضى، أنها أبطأت بصفة مؤقتة إمداد اللقاحات للاتحاد الأوروبى لإحداث تغييرات فى التصنيع من شأنها تعزيز الإنتاج، كما صرحت أيضًا شركة "أسترازينيكا" للأدوية أول أمس الجمعة أن عمليات التسليم الأولية إلى المنطقة ستقل قليلًا بسبب خلل فى الإنتاج.
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