الإمارات تعلن اعتماد إجراءات جديدة للإقامة

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، اعتماد تغييرات فى إجراءات الإقامة والجنسية فى الدولة بالنسبة إلى الطلبة الوافدين، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمى موقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم أيضا تغييرات فى إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية ". وأكد أن "دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا". وجاءت تغريدة الشيخ محمد بن راشد بعد أن ترأس اولى اجتماعات مجلس الوزراء فى دولة الإمارات فى عام 2021. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام"، فإن مجلس الوزراء اعتمد قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم. وأضافت الوكالة أن ذلك "يتم من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوى". وذكرت الوكالة أن القرار "يدعم قطاع التعليم الجامعى بالدولة ويعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمى كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة فى تحقيق نتائج إيجابية للمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمى والعالمى فى مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة".

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