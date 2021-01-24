قال الكولونيل سليمان ديمبيلي، المتحدث باسم الجيش في مالي، إن مسلحين قتلوا 6 جنود على الأقل وأصابوا 18 آخرين في هجومين منسقين في وسط البلاد صباح اليوم الأحد.
وأضاف أن الهجومين وقعا حوالي الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش في قريتي بولكيسي وموندورو بمنطقة موبتي، ما أدى إلى اشتباك بين المسلحين والجيش، مشيرا إلى مقتل نحو 30 من المهاجمين.
وتتمركز جماعات متطرفة على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" منذ سنوات في مناطق وسط وشمال مالي، وتسيطر هذه الجماعات على مساحات شاسعة من الصحراء النائية وتشن عادة هجمات على الجيش والمدنيين.
واستخدم المتشددون تلك المناطق نقطة انطلاق لشن هجمات عبر النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين، ما أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ونشر الآلاف من جنود القوات الدولية فيها.
وقُتل 4 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأصيب خمسة في وسط مالي هذا الشهر بعد أن تعرضت قافلة لانفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلحون يقتلون 6 جنود ماليين في هجومين منسقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.