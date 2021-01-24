كلمة في البرلمان ولقاء الرئيس.. تفاصيل زيارة العسومي إلى جيبوتي

وصل اليوم ، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى جمهورية جيبوتي وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد برلماني كبير من البرلمان العربي، وهي أول دولة عربية يزورها بعد انتخاب معاليه رئيسًا للبرلمان العربي، وكان في استقباله رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي محمد على حمد .
وفور وصوله، أكد "العسومي" حرص البرلمان العربي على التواصل مع جميع الدول العربية وتطوير العلاقات معها، مُشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي من منطلق الحرص على دعم ومساندة الأشقاء في جمهورية جيبوتي وحشد الدعم العربي اللازم لمساندتهم في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تأتي هذه الزيارة في إطار التوجه الجديد للبرلمان العربي بشأن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية خدمة لمصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها وتعزيزا للعمل العربي المشترك .
ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان العربي خلال هذه الزيارة مع الرئيس اسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ودولة رئيس الوزراء د عبدالقادر كاميل وعددٍ من الوزراء، كما سيُلقي غدًا الاثنين كلمة أمام مجلس النواب يسلط فيها الضوء على الوضع العربي الراهن وآليات البرلمان العربي في التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجه الأمة العربية.
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